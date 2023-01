Olivier Faure déclaré vainqueur par le PS, après un psychodrame sur les résultats

Le PS pique sa crise. Le duel pour décrocher le poste de Premier secrétaire entre le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol et le sortant Olivier Faure tourne au pugilat. Avant même la fin du dépouillement, les deux candidats ont revendiqué tous deux la victoire, vendredi 20 janvier. Le parti à la rose a donné le député de Seine-et-Marne vainqueur d'une courte tête (50,83% contre 49,17% pour son rival), au terme d'une nuit mouvementée, où les deux camps se sont accusés mutuellement de nombreuses "irrégularités" dans les votes (surveillants de scrutin non autorisés à entrer dans les bureaux de vote, bourrage d'urnes...).

Vers 1h30 du matin, Nicolas Mayer-Rossignol avait annoncé sa victoire à la presse, suivi juste après par Olivier Faure sur YouTube. "Nous avons remporté ce résultat à hauteur de 53,47% des voix sur 90% des dépouillés", avait affirmé l'élu normand, ajoutant que l'écart avec son concurrent n'était "plus rattrapable". Les militants "ont exprimé, par un vote clair, leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes en me renouvelant leur confiance", avait assuré pour sa part le député socialiste de Seine-et-Marne. Dans ce contexte incertain, les deux camps avaient déjà annoncé des recours et demandes d'annulations de vote dans des sections. Ce qui a donné lieu à une situation saugrenue.