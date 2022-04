Résultats présidentielle 1er tour : Emmanuel Macron tend la main à "tous ceux qui veulent travailler pour la France"

"A tous nos compatriotes qui se sont tournés vers l’abstention ou le vote extrême (…) Je veux les convaincre que notre projet répond bien plus solidement que celui de l’extrême droite à leurs peurs et au défi du temps", a-t-il ajouté. "Ne ménageons aucuns efforts car rien n’est fait. Allons convaincre chacune et chacun. Nous pouvons faire le choix d’une nouvelle époque française et européenne. Nous pouvons faire le choix de l’espoir. Nous pouvons faire le choix de la France et de l’Europe ensemble", a-t-il conclu.

