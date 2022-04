Présidentielle : peut-on assister au dépouillement ?

Après une campagne troublée par la crise sanitaire et la situation internationale, place aux urnes. Ce dimanche, près de 50 millions Français sont appelés à voter pour départager les 12 prétendants à l'Élysée lors du premier tour de l'élection présidentielle. En métropole, les bureaux de vote ouvriront dès 8h et jusqu'à 19h ou 20h selon les communes. Viendra ensuite le temps du dépouillement.

Outre le président du bureau et les scrutateurs, il est possible pour les électeurs d'y assister. "Le dépouillement [...] est effectué en présence des délégués des candidats et des électeurs", indique le ministère de l'Intérieur. Si seuls les membres du bureau sont habilités à ouvrir les enveloppes et comptabiliser les bulletins, la procédure est bien ouverte au public.