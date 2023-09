Sénat : la droite confortée, Renaissance en difficulté... Les principaux enseignements des élections

A l'issue des élections sénatoriales où 170 des 348 sièges étaient en jeu dimanche, la Chambre haute reste dominée par la droite et le centre, malgré des difficultés pour le parti macroniste Renaissance. Alors que les résultats restent provisoires car ils manquent dans certaines circonscriptions, les Républicains tablent sur un groupe d'environ 140 sénateurs contre 145 auparavant.

"Ce renouvellement sénatorial conforte la majorité sénatoriale de la droite et du centre", s'est réjoui Gérard Larcher (LR), réélu à 74 ans pour un sixième mandat dans les Yvelines, et qui sera vraisemblablement reconduit en tant que président du Sénat le 2 octobre. La légère érosion du groupe des Républicains s'est faite en faveur du groupe allié de l'Union centriste d'Hervé Marseille, réélu dans les Hauts-de-Seine, qui espère "enrichir" ses troupes et "atteindre la soixantaine de membres".