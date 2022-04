Présidentielle 2022 : Christophe Castaner veut une "claire majorité" LReM à l'Assemblée pour ne pas "immobiliser"

"Pour moi, les élections législatives ne sont pas une revanche, mais plutôt un choix de cohérence", a déclaré celui qui est toujours le président du groupe LReM à l'Assemblée, fustigeant au passage Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui tentent de faire des législatives le troisième tour de cette élection.

"Les Français sont cohérents", veut croire Christophe Castaner, assurant que les législatives pouvaient être gagnées par les députés soutenant Emmanuel Macron, "s'ils ont donné une majorité à Emmanuel Macron, ce n'est pas pour l'en priver quelques jours plus tard". Le député a d'ailleurs répété la volonté de dépasser les clivages pour rassembler au-delà des familles politiques, faisant des appels du pied à "tous ceux qui veulent agir pour la République". Il s'est ainsi dit prêt à continuer le "projet de dépassement politique, et de droite et de gauche" mené jusque-là par le président sortant.