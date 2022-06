Législatives : le ministère de l'Intérieur a-t-il refusé d'attribuer 265.000 voix à la Nupes ?

Manuel Bompard n'a pas été le seul représentant de la Nupes à pointer du doigt les décomptes réalisés Place Beauvau, Adrien Quatennens évoquant de son côté des "tripatouillages". Le ministère, ce lundi matin, explique n'avoir au contraire fait que respecter les éléments lui ayant été fournis. "C’est la direction de campagne de Nupes qui, par un mail adressé au ministère de l’Intérieur le 8 juin 2022, a listé l’ensemble des candidats à qui il conviendra d’attribuer la nuance 'Nupes'. Dans cette liste pourtant très complète ne figurait aucun candidat d'outre-mer", apprend-on en ce début de semaine.

Les résultats de plusieurs candidats de gauche, en outre-mer ou bien encore en Corse, sont comptabilisés aujourd'hui par les chefs de file de la Nupes, ainsi que par un média comme Le Monde, qui assume une "divergence" avec le ministère. Ce dernier, outre la liste qui lui a été communiquées avant le 1er tour, met par ailleurs en avant que les candidats dont la Nupes revendique les scores ne figurent pas sur son site officiel. C'est vrai : la Nouvelle union populaire écologique et sociale ne présente en effet officiellement en ligne aucun(e) candidat(e) pour la Martinique ou la Guadeloupe, pas plus que pour la Réunion, la Nouvelle-Calédonie ou les deux départements corses. Et ce, même si n'est pas à exclure que les candidats de gauche qui pourraient s'y voir élus puissent une fois à l'Assemblée se joindre à la Nupes pour proposer et voter des textes en commun.