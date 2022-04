Résultats élection présidentielle 2022 : Anne Hidalgo appelle à voter pour Emmanuel Macron au second tour

"Parce que c'est l'engagement de toute ma vie pour la République, et pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron", a-t-elle lancé. "Ce vote républicain est un choix de responsabilité", a ajouté la maire de Paris, affirmant que cet appel "n’efface en rien mes convictions de femme de gauche et ma détermination à me battre pour la République, la démocratie, pour la justice sociale et écologique".

Remerciant par ailleurs tous les électeurs qui lui ont donné leur voix, elle a dit comprendre leur déception. "Nous tirerons ensemble les bilans de façon objective, mais vous savez que je ne baisse jamais les bras", a-t-elle poursuivi. Avant d'ajouter : "Je fais le serment que je continuerai à mettre toute mon énergie de femme politique et de citoyenne pour une France républicaine plus forte, plus belle, parce que plus juste".