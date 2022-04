Résultats élection présidentielle 1er tour : les Républicains se divisent sur les consignes de vote pour le second tour

En revanche, d'autres ont été plus clairs et ont adopté la même position que Valérie Pécresse. "Le meilleur pour diriger notre pays, désormais, c’est Emmanuel Macron", a assuré Guillaume Larrivé, qui a appelé fin mars à "construire une nouvelle majorité" avec Emmanuel Macron en cas d'élimination de Valérie Pécresse au premier tour. "Le Président a l’expérience de l’Etat et des crises. Je voterai pour lui le 24 avril."

Jean-François Copé a également appelé "sans ambiguïté" à voter Emmanuel Macron pour "faire battre" Marine Le Pen, et estimé qu'il fallait "un nouveau pacte gouvernemental (où) la droite de gouvernement soit associée". L'ancien commissaire européen et candidat au congrès LR Michel Barnier a annoncé sur CNews qu'il voterait "sans hésiter" pour le chef de l'Etat tout en l'invitant à faire des "gestes" et à dire "les mots" pour "montrer qu'il a compris la colère qui s'exprime dans le pays".

"Fidèle à (ses) valeurs et à l'histoire de (sa) famille politique", le président des députés LR Damien Abad votera lui aussi pour Emmanuel Macron "sans aucune hésitation", a-t-il dit sur Twitter. Et la députée Rachida Dati a appelé "en responsabilité" à voter pour le président. "On n'a pas le choix, sinon c'est le chaos pour les plus faibles", a-t-elle déclaré sur BFMTV.