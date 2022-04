Résultats présidentielle 2022 : Macron ou Le Pen, pour qui voteront les électeurs de Mélenchon, Jadot, Zemmour et Pécresse ?

Selon notre sondage, les électorats des perdants du premier tour apparaissent, pour certains, très partagés sur le choix à faire pour le second tour. Le report de voix le plus frappant est celui des électeurs de Valérie Pécresse, grande perdante du premier tour avec seulement 4,76% des suffrages : ils sont répartis à égalité (35%) entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le troisième tiers (30%) envisageant de voter blanc ou de s'abstenir, alors même que la candidate LR a indiqué qu'elle voterait pour le président sortant.

Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon apparaissent également très divisés. Si le candidat LFI les a appelés à ne donner aucune voix à Marine Le Pen, 23% d'entre eux envisagent bien de se tourner vers la candidate du RN, contre 33% au profit d'Emmanuel Macron. L'abstention serait particulièrement élevée au sein de cet électorat, avec 44% des sondés qui envisagent un vote blanc ou une abstention.

Le choix est plus net chez les électeurs de Yannick Jadot (56% pour Macron, 6% pour Le Pen, 38% de vote blanc ou d'abstention), et encore plus chez ceux d'Eric Zemmour qui, conformément à l'appel du candidat, voteront pour Marine Le Pen à 76%, seuls 20% envisageant de voter blanc ou de s'abstenir.

À noter, le contraste saisissant selon les classes d'âges. Si les 18-24 ans et les plus de 65 ans voteraient largement pour Emmanuel Macron (respectivement 56% et 69%), c'est l'inverse pour les 25-34 ans (58% pour Le Pen), les 35-49 ans (59% pour Le Pen) et les 50-64 ans (56% pour Le Pen).