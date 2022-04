Résultats présidentielle 1er tour : Le Pen appelle à "l'alternance dont la France a besoin"

"Les Français ont manifestement tenu à arbitrer un choix fondamental entre deux visions opposées de l’avenir : soit la division, l'injustice et le désordre imposé par Macron au profit de quelques-uns, soit le rassemblement des Français autour de la justice sociale et de la protection autour de l’idée millénaire de nation et de peuple", a-t-elle déclaré. "Tous ceux qui n’ont pas voté pour Macron ont vocation à rejoindre ce rassemblement."

"Ce qui se jouera ce 24 avril c’est un choix de société et même de civilisation. De votre vote dépend la légitime prépondérance de la culture et de la langue française, des us et coutumes de nos régions et des modes de vie des Français, des lois et valeurs républicaines en premier rang desquelles la laïcité et l’égalité entre les hommes et les femmes. De votre vote dépend également la place que dans notre société nous voulons donner aux personnes face au pouvoir de l’argent", a ajouté la candidate du Rassemblement national.