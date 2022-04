Résultats présidentielle 1er tour : y a-t-il déjà eu autant d'écart entre les candidats arrivés en 3e et 4e position ?

La réponse est oui. En 1969, Jacques Duclos, arrivé en 3e position derrière Alain Poher et Georges Pompidou, recueille 21,27% des suffrages. C'est 16,26 points de plus que Gaston Defferre, arrivé à la 4e place avec 5,01% des voix. En 1974, 11,94 points séparent Jacques Chaban-Delmas et Jean Royer ; en 1965 10,37 points séparent le 4e homme Jean-Louis Tixier-Vignancour du 3e Jean Lecanuet ; en 2002, 9,34 points s'immiscent entre Lionel Jospin et François Bayrou ; en 2007 8,13 points séparent François Bayrou et Jean-Marie Le Pen ; et en 2012, 6,8 points éloignent Marine Le Pen (3e) et Jean-Luc Mélenchon (4e). C'est en 2017 que l'écart a été le plus faible, François Fillon devançant Jean-Luc Mélenchon de 0,43 points.