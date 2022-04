Résultats présidentielle 2022 à Toulouse : Jean-Luc Mélenchon de nouveau en tête au premier tour

Les Toulousains ont voté et ils ont été fidèles. À l'issue du premier tour de l'élection présidentielle 2022, les électeurs de la ville accordent la première place à Jean-Luc Mélenchon, comme à la présidentielle de 2017, où il était arrivé en tête du premier tour. Cette fois, le candidat de la France insoumise récolte 36,95% des suffrages exprimés, devant le duo qualifié au second tour, Emmanuel Macron, à 26,39% des voix et Marine Le Pen, à 9,55%.

Voici l'ordre d'arrivée de l'ensemble des candidats à Toulouse :

- Jean-Luc Mélenchon : 36,95%

- Emmanuel Macron : 26,39%

- Marine Le Pen : 9,55%

- Yannick Jadot : 7,34%

- Eric Zemmour : 6,40%

- Valérie Pécresse : 3,80%

- Jean Lassalle : 2,68%

- Anne Hidalgo : 2,56%

- Fabien Roussel : 2,07%

- Nicolas Dupont-Aignan : 1,20%

- Philippe Poutou : 0,71%

- Nathalie Arthaud : 0,33%