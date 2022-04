Présidentielle 2022 : ces communes où personne n'a voté pour Marine Le Pen

Marine Le Pen est à nouveau parvenue à se qualifier, dimanche, pour le second tour de l'élection présidentielle. Au niveau national, la candidate du Rassemblement national a amélioré son score par rapport à 2017 où elle avait recueilli, au premier tour, 7.678.491 voix, soit 21,30% des suffrages.

Cinq ans plus tard, elle recueille 8.109.857 voix, soit 23,41% des suffrages, selon un décompte quasi définitif du ministère de l'Intérieur (97% des électeurs inscrits). Pour autant, les votes en faveur de celle qui affrontera Emmanuel Macron au second tour, dimanche 24 avril, n'ont pas été homogènes à travers l'Hexagone puisque certaines communes ne lui ont accordé aucune voix. On en dénombre au moins 27 sur le territoire.