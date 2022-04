Résultats élection présidentielle : ces villes, villages et régions où les scores du second tour surprennent

Chaque scrutin réserve ses surprises. Le second tour de l'élection présidentielle n'échappe pas à la règle, qu'il s'agisse de rapports de force inattendus entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ou de cas plus isolés.

Parmi les surprises de ce scrutin figure incontestablement l'Outre-mer, où Marine Le Pen a réalisé des scores totalement inédits. En Guyane (60,7%), en Guadeloupe (69,6%), à La Réunion (59,57%) ou encore en Martinique (60,87%), territoires marqués par des crises sociales et une très forte contestation de la politique sanitaire du gouvernement, la candidate RN supplante très largement Emmanuel Macron.

Dans ces territoires, l'ampleur de l'écart entre Marine Le Pen et le président sortant est d'autant plus surprenante que c'est Jean-Luc Mélenchon qui, au premier tour, avant remporté le scrutin haut-la-main. Surtout, Emmanuel Macron avait réalisé parmi ses meilleures performances, en 2017, en Martinique (77,55%), en Guadeloupe (75,13%) mais aussi à La Réunion (60,25%).