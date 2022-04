Emmanuel Macron est-il désormais "le président le plus mal élu de la Ve République" ?

Si l’on prend le pourcentage des suffrages exprimés, Emmanuel Macron n’est pas non plus le "plus mal élu de la Ve République". Avant lui, aucun candidat n’a affiché de meilleurs scores, excepté lui-même en 2017 avec 66,1% des suffrages et Jacques Chirac, pour la première fois face à l’extrême-droite en 2002, avec 82,2% des votes.

Or, comme nous l’explique Frédéric Dabi, directeur de l’institut IFOP, seul le pourcentage de suffrages exprimés est analysé par les sondeurs. "Ce que dit Jean-Luc Mélenchon est factuellement inexact. D’ailleurs, remettre en cause la légitimité du président élu est un argument politique de plus en plus utilisé. En 2012 par exemple, l’entourage de Nicolas Sarkozy avait mis en avant qu’il lui avait manqué deux semaines pour être élu. Or, l’élection présidentielle en France, c’est 50% des suffrages plus une voix."