Présidentielle 2022 : Macron, Le Pen, abstention... le vote clé des électeurs de Mélenchon pour le second tour

Il a manqué de peu la marche du second tour : avec 21,95% des voix, l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon s'est hissé au rang de troisième homme du scrutin, juste derrière Marine Le Pen et ses 23,41%. Ses électeurs devront désormais choisir entre la candidate du Rassemblement national et le président sortant Emmanuel Macron, qui a remporté le premier tour avec 27,6 % des voix, ou encore voter blanc ou s'abstenir. À deux semaines du second tour, comment s'annonce ce choix ?