Résultats présidentielle 2022 : "Jamais je n'abandonnerai les Français", lance Marine Le Pen après sa défaite

Devant ses militants, réunis au Pavillon d'Armenonville, au Bois de Boulogne, en périphérie de Paris, Marine Le Pen a expliqué "sentir une forme d'espérance". "Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. J'adresse ainsi ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m'ont fait confiance au premier tour et tous ceux qui nous ont rejoint au second", a-t-elle remercié chaleureusement, affirmant n'avoir "aucun ressentiment ni rancœur." "Enterrés, nous l'avons été mille fois et mille fois, l'histoire a donné tort à ceux qui prévoyaient ou espéraient notre disparition", s'est-elle réjouie.