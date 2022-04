Résultats présidentielle 2022 : jusqu'où Emmanuel Macron peut-il élargir sa majorité et son gouvernement ?

Emmanuel Macron en avait déjà fait sa marque de fabrique en 2017. Cinq ans plus tard, le président fraîchement réélu s'apprête à composer un nouveau "gouvernement d'ouverture", une promesse faite dès le lendemain du premier tour et qu'il a confirmée dimanche soir.

"Ouvrir" et "élargir", des mots prononcés à plusieurs reprises au cours de sa campagne, consisterait à faire venir dans son gouvernement des personnalités issues de sensibilités différentes, afin de tenir compte d'une part du poids des électeurs du premier tour - notamment ceux de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot -, d'autre part de cette frange importante de l'électorat qui a voté pour lui ce 24 avril non par adhésion, mais pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir. Cette ouverture, théorisée et popularisée en son temps par Nicolas Sarkozy, consisterait aussi à intégrer des personnalités venant de la société civile ou connues pour leur domaine d'expertise.

"Si nos compatriotes me font confiance, il est clair que j'aurai une responsabilité d'élargir et de réunir", a expliqué le candidat le 22 avril sur TF1. "Élargir, je n'ai cessé de le faire durant ce quinquennat en prenant deux Premiers ministres qui n'avaient pas été à mes côtés il y a cinq ans, mais je suis convaincu qu'il faut associer très largement forces politiques, forces économiques et sociales, dans la manière de faire à l'avenir", a-t-il indiqué.