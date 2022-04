La candidature de Marine Le Pen a-t-elle été "portée par la ruralité" au 1er tour ?

Ce n'est clairement pas dans les aires urbaines les plus denses et peuplées que l'élue du RN a le plus convaincu, comme en témoigne son score de 5,54% à Paris. Au contraire d'un Jean-Luc Mélenchon, arrivé en tête dans six des dix plus grandes villes et qui a dépassé les 40% à Montpellier et Lille. Si Louis Alliot a livré quelques clés pour comprendre la présence de Marine Le Pen au second tour, il apparaît assez clairement que la seule densité de population ne suffit pas à comprendre l'issue du scrutin. Des instituts de sondage ont notamment mis en avant d'autres éléments pertinents, à l'instar du niveau de revenu ou de la catégorie socio-professionnelle. Chez les Français les moins aisés (moins de 1 250 euros de revenus), la candidate arrive en tête et distance largement Emmanuel Macron, tandis qu'elle s'impose aussi chez les ouvriers et les employés, assez nettement devant Jean-Luc Mélenchon. Un électorat qui a moins souri à l'actuel président de la République, ce dernier bâtissant son succès auprès des cadres, des professions intermédiaires ou encore des retraités.