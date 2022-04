Résultats élection présidentielle : quand aura lieu le débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?

Ce débat pourrait donc jouer un rôle d'autant plus capital dans la bataille électorale 2022, d'autant qu'il rencontre traditionnellement un large écho auprès des électeurs. En 2017, près de 16,5 millions de téléspectateurs avaient regardé le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur l'ensemble des chaînes qui le diffusaient, même si ces audiences étaient plus élevées lors des éditions de 2007 et 2012.

