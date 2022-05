Présidentielle : a-t-il manqué 6 voix par bureau de vote à Jean-Luc Mélenchon pour le second tour ?

Jean-Luc Mélenchon a raison… à 5000 voix près. D’après les résultats officiels validés par le Conseil constitutionnel le 13 avril, ce dernier a rassemblé 7.712.520 voix d’électeurs au premier tour de la présidentielle. Et puisque Marine Le Pen, finaliste arrivée en deuxième position, en a gagné 8.133.828, il aurait alors fallu à Jean-Luc Mélenchon 8.133.830 bulletins pour la devancer et obtenir la deuxième place. Soit 421.310 voix de plus que ce qu’il a eu en définitive.

Maintenant, ce score aurait-il été atteint avec six bulletins supplémentaires en sa faveur dans chaque bureau de vote ? Pas tout à fait. Au premier tour de l’élection, il y avait exactement 69.389 bureaux de vote en France, d’après le Répertoire électoral unique de l’Insee. D’après son calcul, Jean-Luc Mélenchon n’aurait obtenu que 416.334 voix supplémentaires en gagnant six voix de plus par bureau. Ce qui n’aurait pas été suffisant pour pouvoir affronter Emmanuel Macron le 24 avril. Il lui aurait ainsi fallu un peu moins de 5000 voix de plus pour parvenir au second tour – 4976 précisément.