Présidentielle 2022 : les suffrages exprimés dans le bureau de vote de Jean Lassalle annulés

Une mise en scène qui coûte cher aux électeurs de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques). Dimanche, lors du second tour de l'élection présidentielle, l'ex-candidat Jean Lassalle s'est présenté à son bureau de vote pour... s'abstenir. Après être sorti de l'isoloir devant les caméras, il a mimé devant l'urne le geste du vote avant de glisser son "bulletin blanc" dans sa poche, se déclarant "abstentionniste devant l'urne".

Un comportement qui n'a pas plus au Conseil constitutionnel, qui a proclamé les résultats du second tour ce mercredi. Dans leur rapport, les Sages estiment que Jean Lassalle "a, d'une part, méconnu les dispositions de l'article L. 49 du code électoral prohibant la diffusion de messages à caractère de propagande électorale la veille et le jour du scrutin et, d'autre part, par son comportement, porté atteinte au respect dû à la dignité des opérations électorales auxquelles il a participé en qualité de candidat au premier tour".