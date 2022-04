Bulletins dérobés, radiation, attente : des recours sont-ils possibles contre le résultat de l'élection ?

Parmi les 26% de Français qui se sont abstenus, combien souhaitaient s'exprimer ? Impossible de le savoir. Mais la journée du dimanche 10 avril a été ponctuée de témoignages de problèmes rencontrés dans les bureaux de vote. À Marseille et dans plusieurs quartiers franciliens, des centaines d'électeurs ont eu la mauvaise surprise de se voir radiés des listes. À Paris, Rennes ou Lille, les plus impatients ont abandonné l'idée de glisser un scrutin à cause de la longue attente. Et dans un bureau de Pau, les bulletins d'Anne Hidalgo ont été oubliés pendant près de deux heures. S'il est impossible de chiffrer l'ampleur du phénomène, certains pensent qu'il pourrait avoir eu un impact sur les résultats du premier tour de l'élection présidentielle (consultables ici). Si bien que dans les rangs de Jean-Luc Mélenchon, l'éventualité de faire un recours a traversé les esprits dimanche soir. L'occasion de faire un point sur ce dispositif.