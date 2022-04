Résultats présidentielle 2022 : Macron ou Le Pen, pour qui ont voté les électeurs de Mélenchon, Jadot, Zemmour et Pécresse ?

Ils avaient prévenu qu'ils s'abstiendraient, ils l'ont massivement fait. Les électeurs de gauche ont été aux abonnés absents ce dimanche 24 avril, jour du second tour de l'élection présidentielle où s'affrontaient Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Selon notre étude Ifop-Fiducial pour TF1 et LCI, les électeurs qui s'étaient tournés vers Jean-Luc Mélenchon au premier tour ont été les premiers à refuser le choix du second tour, avec 45% de vote blanc, nul ou d'abstention. Pour autant, 42% de cet électorat a tout de même voté pour Emmanuel Macron, contre 13% pour Marine Le Pen. Le report des électeurs de Jean-Luc Mélenchon en faveur de la candidate d'extrême droite est plus faible que ce que les intentions de vote annonçaient ces derniers jours.