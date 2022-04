Présidentielle : Marine Le Pen mise sur la gauche pour faire la différence au second tour

Il ne faut pas "réduire le réservoir de voix à LR ou Eric Zemmour", le second tour "ça va être l'anti-Macron", a soutenu le président par intérim du RN Jordan Bardella. Sur RTL, Louis Aliot, vice-président du parti, a estimé que le vivier d'électeurs se trouve "chez les abstentionnistes mais aussi dans le vote contestataire - et là vous avez du Mélenchon, vous avez du Zemmour, vous avez du Jean Lassalle - il en manque pas de gens qui ne veulent plus voir Emmanuel Macron à l'Elysée".

Selon le premier baromètre Ifop-Fiducial réalisé ce lundi 11 avril sur les intentions de vote pour le second tour de l'élection présidentielle, 20% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et 18% de ceux de Yannick Jadot comptent voter pour Marine Le Pen le 24 avril.