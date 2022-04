"On a un sujet financier majeur" : sous les 5%, EELV appelle aux dons pour sa survie

Un "plafond de Verts" qui va coûter cher. Avec 4,58% des suffrages exprimés (sur un résultat partiel de 97% des électeurs inscrits, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur), le deuxième meilleur score pour un candidat écologiste à la présidentielle, après Noël Mamère qui avait recueilli 5,3% des voix en 2002, Yannick Jadot s'est classé sixième au premier tour, dimanche 10 avril. Arrivé très loin derrière Emmanuel Macron (27,6%), Marine Le Pen (23,41%) et Jean-Luc Mélenchon (21,95%), le candidat EELV a échoué à quelques milliers de voix d'Éric Zemmour (7,05%) et Valérie Pécresse (4,79%).

Incapable de faire le trait d'union à gauche derrière sa candidature, l'eurodéputé a échoué à atteindre la barre des 5%, permettant à un candidat, et par ricochet à son parti, de se faire rembourser l'intégralité de sa campagne. "On a un sujet financier majeur", a reconnu sur LCI le secrétaire national d'EELV, Julien Bayou. "N'ayant pas fait 5%, nous ne serons pas remboursés des frais de campagne. On avait anticipé et prévu, on a été prévoyant. Néanmoins, c'est plus de 5 millions d'euros qui ne seront pas remboursés. Nous avons cinq semaines pour récolter deux millions d'euros pour que l'écologie puisse continuer dans ce pays".