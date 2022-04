Résultats élection présidentielle : plus de trois millions de votes blancs et nuls lors du second tour

Ni Macron ni Le Pen. Face au retour du match du second tour de 2017, plus de trois millions d'électeurs n'ont pas réussi à choisir tout en s'exprimant malgré tout dans l'urne. Ainsi, plus de deux millions de votes blancs et 790.000 votes nuls ont été comptabilisés lors du second tour de cette élection présidentielle. Ce score élevé ne dépasse cependant pas le record de 2017, scrutin lors duquel plus de quatre millions de votes blancs et nuls avaient été enregistrés.