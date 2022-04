Files d’attentes dans les bureaux de votes : des internautes dénoncent un "problème démocratique"

Les partisans de La France Insoumise ont, eux aussi, dénoncé une volonté de décourager les électeurs, alors que l'écart en dents de scie entre les scores de Marine le Pen et Jean-Luc Mélenchon pour une place au second tour a tenu une partie de la France en haleine dans la soirée de dimanche. "On dirait qu'ils empirent l'organisation pour nous dégouter, mais ne nous laissons pas faire ! La victoire est à portée de bulletins", tweete un militant. Alexis Poulin, entrepreneur des médias proche de LFI, a de son côté listé les dysfonctionnements organisationnels de ce premier tour, avant de dénoncer la "perversité dans la mauvaise organisation de ces élections" de la "macronie".