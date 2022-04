Présidentielle 2022 : LR appelle à ne donner "aucune voix" à Le Pen mais ne se prononce pas en faveur de Macron

Pour qui voter au second tour ? La question divise Les Républicains. Dimanche soir, plusieurs positions ont émergé, entre les partisans d'un vote Macron ou d'un vote blanc. Les membres du parti en ont discuté ensemble ce lundi et ont rédigé une motion décrivant la position du parti avant le second tour le 24 avril prochain, approuvée à 87% (sur un total de quelque 130 participants).