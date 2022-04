Résultats élection présidentielle 2022 : une abstention encore plus élevée qu'en 2017, moins qu'en 2002

Ce taux d'abstention s'inscrit dans la lignée des précédentes élections et confirme la crise démocratique qui bouscule le pays depuis plusieurs années. Cette élection a été perturbée par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Le refus d'Emmanuel Macron à participer à des débats a également privé les électeurs de confrontations et soirées télévisées.

Retrouvez ici l'ensemble des résultats du premier tour de l'élection présidentielle.