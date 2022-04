Résultats présidentielle 1er tour : pour qui les candidats éliminés appellent-ils à voter ?

La candidate socialiste Anne Hidalgo, qui a remporté 1,7% des voix, a été la première à s'exprimer après sa défaite et appelé à voter pour le candidat marcheur, comme l'avait fait le PS en 2017. "Parce que c'est l'engagement de toute ma vie pour la République, et pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron", a-t-elle lancé. Ce "choix de responsabilité (...) n’efface en rien mes convictions de femme de gauche", a-t-elle toutefois tenu à souligner.

Un appel partagé par plusieurs candidats de sa famille politique. "Que personne ne minimise la menace fondamentale que représente l’extrême droite", a lancé le candidat écologiste Yannick Jadot, qui a obtenu 4,8% des suffrages, sans pour autant épargner Emmanuel Macron. "Notre vote ne vaut pas caution dans sa responsabilité dans la fracture du pays, de déni social et d’inaction climatique, de conformisme et de mépris démocratique", a-t-il mis en garde, tout comme Fabien Roussel. Le candidat communiste, au score de 2,4%, a aussi appelé à voter pour le président sortant, pour éviter qu'"un projet xénophobe et raciste arrive à la tête de l’État", mais "le président candidat est le premier responsable de cette situation", a-t-il affirmé.

De l'autre côté de l'échiquier politique, après un revers historique pour les LR avec 4,8% des voix, Valérie Pécresse a annoncé qu'elle voterait "en conscience" pour Emmanuel Macron face au "chaos" qu'entraînerait l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir selon elle. "Je demande aux électrices et aux électeurs qui m'ont honorée de leur confiance de peser dans les jours qui viennent avec gravité les conséquences potentiellement désastreuses pour notre pays et pour les générations futures de tout choix différent du mien qu'ils envisageraient pour le second tour", a déclaré la candidate.