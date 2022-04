Résultats présidentielle 2022 : quels sujets sont les plus commentés sur les réseaux sociaux au soir du second tour ?

Chaque semaine, avec notre partenaire Visibrain, outil de veille des réseaux sociaux, TF1info établit le baromètre des sujets les plus commentés sur la présidentielle 2022.

À l'issue du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, remporté par le président sortant avec 58,5% des suffrages, Visibrain a mesuré pour nous la réception des résultats du scrutin sur les réseaux sociaux. Le second tour a fait l'objet de près de 2 millions de messages publiés sur les réseaux sociaux, avec 620.646 posts autour de 20 heures, ce qui représente tout de même la moitié du volume constaté lors du second tour 2017.

Plus de 1 million de posts ont été publiés aujourd'hui sur Emmanuel Macron, soit près de 2 fois plus que sur Marine Le Pen (601.567 posts sur la candidate).