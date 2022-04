Présidentielle 2022 : "Soyez de vrais insoumis", lance Sébastien Chenu aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon

Selon lui, "les électeurs n'ont pas grand-chose à faire des consignes de vote". "Les hommes et les femmes sont libres, ils l'ont déjà montré", insiste-t-il, assurant que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon "sont les bienvenus" chez Marine Le Pen. "Aujourd'hui, il y a deux familles : ou vous êtes libéral, mondialiste, dérégulateur et européiste et vous allez chez Emmanuel Macron, ou vous êtes républicain, laïc, patriote, souverainiste, et vous vous retrouvez dans le cadre du programme de Marine Le Pen", conclut-il.