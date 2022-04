Présidentielle : des locaux du Parti communiste et d'EELV pris pour cible après le premier tour

Tout se serait déroulé dimanche, autour de 21h30, alors qu'une demi douzaine de militants communistes étaient rassemblés au siège de la fédération, a précisé la secrétaire fédérale Karine Trottein à l'Agence France-Presse, confirmant une information de France 3. "Peu après l'annonce des résultats, un groupe de personnes plutôt jeunes, ont tenté d'entrer de force, puis ils ont endommagé la porte d'entrée", a-t-elle ajouté. Ils auraient insulté les communistes, leur reprochant d'avoir présenté un candidat à la présidentielle face à Jean-Luc Mélenchon.

La fédération du Nord, la plus importante du Parti communiste avec 2400 adhérents, a indiqué avoir également reçu des messages de menaces et d'insultes. "J'ai rarement connu un scrutin à l'ambiance aussi délétère", a commenté Karine Trottein, regrettant l'absence de débat de fond et appelant désormais à "regarder vers l'avenir et discuter pour renforcer la gauche au sein de l'Assemblée nationale".