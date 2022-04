Présidentielle 2022 : quel candidat a suscité le plus de messages sur les réseaux sociaux le soir du 1er tour ?

Emmanuel Macron a été le candidat dont on a le plus parlé, avec 1,6 million de messages le concernant. Comme dans les urnes, le président sortant est suivi par Marine Le Pen avec 1 million de posts et Jean-Luc Mélenchon avec 830.366 posts. Alors qu’il était le candidat dont on parlait le plus sur les réseaux sociaux, juste derrière Emmanuel Macron, Éric Zemmour chute à la 4e position du classement pour le premier tour.