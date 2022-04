EXCLUSIF - Présidentielle, 2nd tour : découvrez les résultats de notre sondage quotidien

Le duel s'annonce plus serré qu'en 2017. Dimanche, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. À 13 jours du second tour, quel est le rapport de force entre les deux candidats, qui se sont déjà affrontés il y a cinq ans ? Selon le baromètre quotidien Ifop-Fiducial pour TF1info, le président de la République l'emporterait avec 52,5% des voix, contre 47,5% pour la candidate du Rassemblement national. Le chef de l'État gagne 1,5 point par rapport à l'enquête réalisée par l'institut pour TF1 et LCI dimanche soir, tout juste après les résultats du premier tour.