Élection présidentielle : l'abstention, un mal typiquement français ?

Habituée aux crises politiques, l'Italie peine elle aussi à faire se déplacer les électeurs. Les législatives de 2018 s'étaient en effet soldées par une abstention de presque 28%. Un chiffre dont s'approchait celui des dernières élections allemandes (23%). C'est toutefois mieux qu'en Irlande, en Estonie, en Espagne ou au Portugal : dans ces pays, les élections permettant de nommer les principaux dirigeants ont affiché une participation respective de 63%, 64%, 66% et... 51%. Du côté de Lisbonne, le Premier ministre António Costa n'a ainsi recueilli qu'à peine plus de 20% des suffrages des inscrits.

Ces signaux démocratiques inquiétants s'observent tout autant en Europe de l'Est, avec 51% de participation à la dernière présidentielle roumaine de 2019. La Bulgarie a fait encore pire l'an passé, avec un chef de l'État élu au terme d'un scrutin n'ayant rassemblé que 38% des inscrits... En théorie obligatoire en Grèce, le vote reste boudé par de nombreux citoyens, en témoigne une participation de 58% en 2019.

"Dans les grandes démocraties qui nous entourent, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, les taux de participation sont en moyenne de 70 % sur les années 2010. C’est un peu moins qu’en France, où le scrutin présidentiel personnalise davantage le combat électoral et peut donc susciter une plus grande attention", confiait il y a peu au site Toute l'Europe le professeur à Sciences Po Olivier Rozenberg. "Le vrai écart" à ses yeux, s'observe "avec les démocraties d’Europe centrale et orientale, où la participation est beaucoup plus faible, entre 50 % et 30 % en Pologne ou en Roumanie par exemple. Dans ces pays, la désaffection vis-à-vis des élections est arrivée très tôt après la chute du mur." Il évoque ainsi une démocratie qui "a tourné un peu à vide, avec seulement un électeur mobilisé sur deux, voire moins".