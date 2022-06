Législatives : Bruno Le Maire dénonce les "mensonges politiques" de Jean-Luc Mélenchon

Entre la majorité présidentielle et la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), l'affrontement continue. Invité de LCI ce mercredi, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, n'a pas mâché ses mots en évoquant le programme de l'alliance de gauche, notamment sur la question du nucléaire, qui divise la Nupes. Durant la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon proposait de sortir du nucléaire et de miser sur les énergies renouvelables. Ce que conteste Bruno Le Maire.

"Il y a un mensonge fondamental de la part de nos adversaires qui disent que l'on va réussir la transition écologique sans le nucléaire", dénonce le ministre (voir vidéo en tête de cet article). "Laisser croire à tous les jeunes qui votent pour Jean-Luc Mélenchon au nom de l'écologie que nous pourrons éclairer nos villes, alimenter nos voitures électriques et nos usines, uniquement avec les énergies renouvelables, c'est un pur mensonge scientifique et politique."