Législatives : cinq députés élus dès le premier tour

Sur les 577 circonscriptions, rares sont les candidats qui sont parvenus à l'emporter dès le premier tour dimanche. Et pour cause, la barre à passer est haute : obtenir plus de 50% des suffrages exprimés, mais aussi au moins 25% des voix des électeurs inscrits. En cas de forte abstention, comme ce fut le cas lors de ce premier scrutin avec plus d'un Français sur deux qui ne s'est pas rendu aux urnes, la marche est donc d'autant plus haute. Seuls cinq candidats ont été qualifiés d'emblée.

Parmi eux, quatre candidats insoumis de l'alliance de gauche, l'ont emporté face à des prétendants du camp présidentiel. Le député sortant Alexis Corbière, réélu avec 62,94% des voix dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, a largement devancé la candidate de la majorité, Marie-Laure Brossier, qui a arraché la deuxième place avec le maigre score de 15,99% des suffrages. À Paris, dans la 17e circonscription, la députée Danièle Obono a été également réélue en rassemblant 57,07% des voix, là aussi devant une prétendante macroniste, Kolia Bénié, qui effleure la barre des 20%.

Viennent ensuite deux autres nouvelles députées Insoumises élues sur Paris, Sophia Chikirou (53,74%), ex-directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle de 2017, et Sarah Legrain (56,51%), toutes deux victorieuses face là aussi à des candidats de la majorité, qui n'ont remporté qu'une vingtaine de points.