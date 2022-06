Législatives : Défaite, Amélie de Montchalin adresse ses "félicitations" à Jérôme Guedj

"Je tiens aussi à remercier les plus de 18.540 électeurs de notre circonscription qui ont voté pour moi et qui nous ont apporté leur soutien. Je tiens aussi à remercier les cinq maires de nos territoires. Ils ont été avec moi, depuis cinq ans, des alliés pour qu'on puisse changer la vie des administrés", a-t-elle poursuivi, assurant que leurs efforts "ont et vont continuer à aider la vie" des Essonniens. Il y a cinq ans, la ministre l'avait facilement emporté dans cette circonscription.

