Élisabeth Borne recevra les présidents des groupes à l'Assemblée nationale la semaine prochaine

En outre, la porte-parole du gouvernement a confirmé qu'un remaniement aurait lieu "en temps voulu". Il servira notamment à remplacer les ministres défaits lors des législatives : Amélie de Montchalin (Transition écologique et Cohésion des territoires), Brigitte Bourguignon (Santé et Prévention), et Justine Bénin (Mer).