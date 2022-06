Législatives 2022 : Elisabeth Borne voit "un risque pour notre pays" après l'absence de majorité absolue

"Ce vote, nous devons le respecter et en tirer les conséquences", a affirmé la cheffe du gouvernement. "En tant que force centrale, nous devons assumer une responsabilité particulière. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. Il n'y a pas d'alternative à ce rassemblement pour garantir la stabilité et conduire les réformes nécessaires. Les sensibilités multiples devront être associées et les bons compromis bâtis afin d'agir au service de la France."

Malgré une majorité relative, le gouvernement compte présenter les textes préparés ces dernières semaines à la nouvelle Assemblée nationale. "Dès cet été, nous voulons prendre des mesures fortes et concrètes pour votre pouvoir d'achat", a insisté Elisabeth Borne, élue ce dimanche dans le Calvados.