Après le revers des législatives, Macron aura du mal à trouver une majorité absolue à l'Assemblée

Mais vers qui se tourner pour s'assurer une majorité solide ? "On composera avec tous ceux qui veulent faire avancer le pays", a commenté la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire. Mais les options ne sont pas nombreuses. Les seuls élus divers gauche, divers centre et divers droite, même avec l'appui de parlementaires UDI, ne pourraient permettre d'atteindre le seuil des 289. En éliminant les "extrêmes" - LFI, PCF, EELV et RN - seules deux forces politiques plus "modérées" apparaissent en mesure d'aider La République en marche et ses alliés Horizons et Modem : les socialistes et les Républicains.

Pour que des élus socialistes participent à cette majorité, il faudrait que la Nupes, alliance de gauche réunissant LFI, EELV, PS et PCF, explose prématurément. Ce n'est pas un scénario probable dans un futur proche. Le plus probable est que le camp présidentiel se tourne vers Les Républicains, qui devraient obtenir 65 à 70 parlementaires. Mais là encore, ils seront durs à convaincre.

La ligne officielle du parti est de ne pas céder à ces futurs appels du pied, le président Christian Jacob l'a rappelé ce dimanche soir après l'annonce des résultats. "Nous avons fait campagne dans l’opposition, nous sommes dans l’opposition et nous resterons dans l’opposition. Les choses sont très claires, ce sera comme nous l’avons toujours fait une opposition constructive, mais une vraie opposition à Emmanuel Macron", a-t-il déclaré. Mais la digue pourrait rapidement craquer, et certains membres du groupe LR accepter, selon les textes discutés, d'aider la majorité présidentielle.