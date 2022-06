Législatives : en Seine-Saint-Denis, la Nupes remporte les 12 sièges du département

Les députés tout juste élus sont très majoritairement issus du parti de Jean-Luc Mélenchon. Deux noms connus de la France insoumise, Alexis Corbière et Clémentine Autain, ont été réélus haut la main, dans respectivement la 7e et la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis. Les trois autres candidats qui se présentaient à leur succession, à savoir Eric Coquerel (LFI), Stéphane Peu (PCF), Bastien Lachaud (LFI), ont été réélus respectivement dans les 1e, 2e et 6e circonscriptions du département.

Parmi les nouveaux arrivants à l'Assemblée, Thomas Portes (LFI) a été élu dans la 3e circonscription ; ainsi que Soumya Bourouaha (PCF), suppléante de Marie-George Buffet dans la 4e circonscription et Aurélie Trouvé (LFI), suppléante de Sabine Rubin dans la 9e. Fatiha Keloua-Hachi (PS), a été élue dans la 8ème circonscription. Dans la 9e, Aurélie Trouvé (LFI) l'emporte. Nadège Abomangoli (LFI) est, elle, élue dans la 10ème circonscription. Jérôme Legavre (LFI) accède, lui, à la 12 circonscription.