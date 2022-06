Législatives : "La déroute du parti présidentiel est totale" pour Jean-Luc Mélenchon

Faute des résultats des grandes villes, Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas prononcé sur la place qu'allait prendre la Nupes dans la prochaine législature. Pour autant, il a souligné avant tout "l'échec électoral de la Macronie" et "l'échec moral de ces gens qui donnaient des leçons à tout le monde sans arrêt et qui se prétendaient le barrage à l'extrême-droite". Le tribun a en effet rappelé que sur 65 duels Nupes-RN au second tour, "les donneurs de leçon de la Macronie ont été incapables de donner une consigne claire dans 52 cas".

"Le Macronisme a plongé le pays dans une impasse", a encore dénoncé Jean-Luc Mélenchon, rejetant les appels à "dépasser les clivages". "Nous ne sommes pas du même monde, nous ne croyons pas au même futur", a encore fustigé le tribun, assurant que "pas un instant, nous ne renonçons à l'ambition d'être ceux qui gouvernent ce pays et qui l'amènent à un autre horizon".

C'est pourquoi le chef de file de la Nupes s'est félicité, qu'après "avoir vu M. Blanquer éliminé dès le premier tour", les électeurs aient "éjecté l'éborgneur Castaner, et l'injurieuse Montchalin". "La déroute du parti présidentiel est totale", a souligné Jean-Luc Mélenchon, se félicitant d'avoir réussi "en un mois", "l'objectif politique que nous nous étions donnés", c'est-à-dire ne pas donner une majorité au camp présidentiel.