Législatives : la Nupes en manque de réserves de voix avant le second tour

Mais le plus sûr pour la Nupes est de compter sur une participation plus importante. Aurélie Trouvé, arrivée largement en tête (53,5%) dans la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis, estime qu'il y a "des réserves de voix énormes chez les abstentionnistes", et en particulier "chez les jeunes" : "J'ai fait le tour de ma circonscription hier, il n'y avait pas les files de jeunes" vues au premier tour de la présidentielle. Dans l'entre-deux-tours, sur le plan national, annonce-t-elle, "on va insister sur les jeunes, en leur disant 'C'est à vous de déterminer votre avenir' au moment où on débat de l'état de la planète dans 50 ans". Les couches populaires aussi, plus promptes à s'abstenir, seront ciblées, "au plus près du terrain avec du porte-à-porte".

Ce lundi matin, avant un rendez-vous au QG de la Nupes, Jean-Luc Mélenchon a également appelé les électeurs à se mobiliser. "Je leur dis déferlez, c’est le moment. C’est maintenant que vous avez les pleins pouvoirs pour tout changer", a-t-il déclaré. "Je crois que là ils ont reçu un signal encourageant, ils se disent ‘oui il peut se passer quelque chose’, ‘oui ils peuvent gagner’."