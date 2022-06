Législatives : Clément Beaune dénonce "l'escroquerie" du programme de Jean-Luc Mélenchon

La campagne du second tour est lancée. Après un premier tour marqué par des scores quasi-égaux entre la Nupes de Jean-Luc Mélenchon et la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, la composition de la future Assemblée nationale reste incertaine. Avant le second tour, ce dimanche 19 juin, les soutiens du chef de l'État craignent de ne pas disposer de la majorité absolue, contrés par l'alliance des formations de gauche.

Invité de LCI ce lundi, le ministre chargé de l'Europe, Clément Beaune, dénonce le programme porté par Jean-Luc Mélenchon, qu'il compare à une "liste au père Noël". "La retraite à 60 ans, le doublement du salaire de tel ou tel agent du service public, 1000 euros par mois pour chaque jeune sans conditions de ressources, c'est une liste au père Noël que même le père Noël aurait honte de présenter", fustige-t-il (voir vidéo en tête de cet article).