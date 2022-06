Législatives : maintenant élus, quel calendrier attend les nouveaux députés ?

Le 28 juin, à 15 h, la XVIe législature sera ouverte en séance publique à l'Assemblée par le député élu le plus âgé. Cette première séance sera l'occasion d'élire le président de la chambre, qui se tiendra au scrutin secret à la tribune. C'est jusque-là Richard Ferrand qui était au perchoir. Mais faute d'avoir réussi à se faire réélire, il devra laisser sa place.

Les parlementaires ont également jusqu'à cette date pour constituer leur groupe politique, qui doit être composé d'au moins 15 députés. Entre le second tour et l'ouverture de l'Assemblée, les différents groupes devront aussi élire leurs présidents de groupe et de nouveaux ministres ou secrétaires d'État pourraient être nommés parmi les députés élus. Ceux-ci ne siègeront alors plus à la chambre et seront remplacés par leur suppléant ou leur suppléante.