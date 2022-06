Législatives : ministres, leaders de la Nupes, cadors politiques... Qui l'a emporté dans les 30 circonscriptions à suivre ?

La première circonscription à scruter était la 6ᵉ du Calvados, celle où se présente pour la première fois la cheffe du gouvernement, Élisabeth Borne. La pression y est d'autant plus grande que le président de la République a prévenu : les ministres défaits devront démissionner, et cette règle s'appliquera également pour la première d'entre eux. À l'issue du premier tour, elle est toutefois en ballotage favorable. La Première ministre a recueilli 34,32% des suffrages, et affrontera dimanche 19 juin le candidat de la Nupes, Noé Gauchard (24,53%).

Outre Élisabeth Borne, plusieurs ministres ont terminé en tête ce dimanche, et affronteront la Nupes au deuxième tour. C'est le cas du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le locataire de la place Beauvau a obtenu 39,08% des voix dans la 10ᵉ circonscription du Nord. Il affrontera Leslie Mortreux (23,08%). Dans la 1ʳᵉ de l'Isère, Olivier Véran (40,5%) fera face à Salomé Robin (36,86%). Dans la 5ᵉ de l'Ain, Damien Abad (33,38%) se disputera le siège avec Florence Pisani (23,54%). Dans la 2ᵉ de Guadeloupe, Justine Bénin (31,31%) affrontera le divers gauche Christian Baptiste (26,78%).

D'autres ministres sont arrivés en tête dimanche, et livreront un duel avec le Rassemblement national. C'est le cas de Franck Riester (29,27%) dans la 5ᵉ circonscription de Seine-et-Marne, face à François Lenormand (25,41%), mais aussi de Brigitte Bourguignon (32,1%) qui affrontera Christine Engrand (30,33%) dans la 6ᵉ circonscription du Pas-de-Calais.