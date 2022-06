Législatives : "Obtenir la majorité pour la Nupes est possible", assure Manuel Bompard

Il a fait des élections législatives un tremplin vers Matignon. À l'issue du premier tour, Jean-Luc Mélenchon peut toujours espérer devenir Premier ministre, la Nupes étant au coude-à-coude avec la majorité présidentielle (25,75% pour les soutiens d'Emmanuel Macron contre 25,66% pour ceux de Jean-Luc Mélenchon). Les projections en sièges donnent toutefois une avance importante pour le chef de l'État. "Les projections du premier tour ne sont pas les résultats définitifs du dimanche suivant", veut plutôt croire Manuel Bompard, candidat Nupes dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon.

Invité de LCI ce lundi, le probable futur député (il a obtenu 56,04% des suffrages au premier tour) estime que l'alliance des principales formations de gauche peut déjouer les pronostics. "La dynamique est autour des candidats de la Nupes, qui sont en mesure de l'emporter dans plus de 400 circonscriptions", assure-t-il (voir vidéo en tête de cet article). "Cela laisse le jeu complètement ouvert pour le second tour. Obtenir une majorité à l'Assemblée nationale est possible."